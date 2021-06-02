Нальчик, , 08:49 — REGNUM В Кабардино-Балкарии две женщины с детьми переходили улицу в неположенном месте и оказались под колесами автомобиля. Пострадавших доставили в больницу, причины аварии в настоящее время устанавливаются, сообщили 2 июня в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Тереке, в районе дома №73. За рулем автомашины находился 20-летний житель села Плановское Терского района. Он допустил наезд на людей, переходивших проезжую часть дороги в неустановленном месте. После того, как машина сбила женщин с детьми, она врезалась еще и в припаркованный автомобиль.

Как стало известно, пострадавшим женщинам 31 и 33 года, на руках у них были годовалая девочка и пятимесячный мальчик.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка МВД и Следственного комитета.