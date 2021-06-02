Кызыл, , 08:49 — REGNUM В Туве утвердили порядок организации питания в школах для учеников начальных классов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, согласно документу бесплатным горячим обедом будут обеспечены все учащиеся 1−4 классов.

На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 382,2 млн рублей.

«Их достаточно, чтобы обеспечить каждому ребёнку начальной школы ежедневно горячий завтрак или обед средней стоимостью 64 рубля 54 копейки (в 2020 году — 60,12 рубля)», — отметили в правительстве.

Для получения бесплатного питания родители школьников должны написать письменное заявление. Списки будут составлять руководством школы совместно с родителями.