Москва, , 08:49 — REGNUM В Москве в районах Замоскворечье и Якиманка начались работы по благоустройству острова Балчуг, сообщается на портале мэра столицы.

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В ходе работ установят уличные фонари, тротуары замостят гранитной плиткой, на проезжей части уложат прочное асфальтобетонное покрытие, создадут безопасную пешеходную зону.

Работы будут проводиться на Софийской, Раушской, Космодамианской набережных, Фалеевском переулке и в Репинском сквере. Завершить благоустройство острова Балчуг планируется к сентябрю 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 2011 года отремонтированы 32 набережные общей протяженностью около 60 км.

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