Катав-Ивановск, Челябинская область, , 08:49 — REGNUM В Катав-Ивановском районе Челябинской области возбуждено уголовное дело о незаконном обороте табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Всего из оборота изъяли 10 353 пачки сигарет известных производителей, а также 570 бутылок с алкогольной продукцией. Предварительная стоимость этой продукции превышает 1,722 млн рублей. Нелегальный товар обнаружили в домовладении жителя 1980 года рождения, а также в его магазине.

Теперь подозреваемому грозит до шести лет колонии. До суда его отпустили под обязательство о явке. Также следователи устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления.