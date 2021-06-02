Братск, Иркутская область, , 08:48 — REGNUM В Братске (Иркутская область) число детсадов, эвакуированных после угроз о минировании, увеличилось до 30, сообщает регионалное министерство образования.

На время проведения проверок дети эвакуированы в ближайшие школы, однако мэрия города выступила с призывом забрать воспитанников по домам. На данный момент правоохранительными органами проверены 10 детских садов, куда возвращаются дети. «

"Мы убедительно просим всех родителей для того, чтобы облегчить работу администрации дошкольных образовательных учреждений, забрать ребятишек домой, если есть такая возможность. Все другие детские сады продолжают работать в штатном режиме.

Конечно, мы проведем внеплановые проверки, ограничим доступ посторонних лиц территорию детских садов и оздоровительных учреждений для того, чтобы обезопасить безопасность и принять все неотложные меры» — пояснила заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова.

Как сообщало ИА REGNUM, первым детским садом, где прочли письмо с угрозой, стало ДОУ №107. Всего было эвакуировано 2456 воспитанников и 733 сотрудника.

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