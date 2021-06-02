Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Сторонники идей превосходства белой расы представляют для США большую угрозу, чем исламистские террористические группировки. Об этом американский президент Джо Байден заявил 1 июня в ходе выступления в городе Талса штата Оклахома, которое транслировали новостные каналы.

Ссылаясь на данные американских спецслужб, Байден заявил, что именно «террористическая деятельность движения превосходства белой расы» на сегодняшний день представляет самую смертоносную угрозу для страны.

«Не ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а движение превосходства белой расы», — подчеркнул американский президент.

Ненависть никогда не победить, добавил Байден, ей нельзя предоставлять убежище.

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