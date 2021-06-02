Лондон, , 09:12 — REGNUM Стратегия властей Москвы во время пандемии коронавирусной инфекции оказалась эффективной и оправдала себя. Такой вывод сделали аналитики из британской компании EY по итогам исследования влияния на экономику практик борьбы с COVID-19 в девяти крупных мегаполисах мира, которое было подготовлено к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).

Инфекционные койки для госпитализации пациентов с COVID-19. Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, по совокупности показателей — глубине экономического спада в 2020 году, уровню безработицы, заболеваемости и смертности — Москва оказалась на третьем месте после Осло и Сингапура, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование.

«Москва, выбравшая стратегию гибкого подхода, а не жёсткого локдауна, показала минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики на фоне умеренных показателей смертности и заболеваемости», — подчеркивают аналитики.

Авторы исследования отмечают, что вариант с длительным жёстким локдауном в городах позволил снизить количество заболевших коронавирусом, но привёл к существенному спаду экономики, как в Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Париже и Осло.

«Москве удалось соблюсти баланс между ограничениями и мерами поддержки, при этом сохранив экономический потенциал. Снижение экономики, по предварительным оценкам, составило всего 4%. В настоящий момент экономика Москвы демонстрирует восстановительный рост», — подчеркнула партнёр EY Ольга Архангельская.

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Она отметила важность того, что в Москве ограничительные меры принимались одновременно с мерами поддержки бизнеса и населения.

Добавим, что в ходе исследования специалисты изучили, как во время пандемии ограничительные меры и меры поддержки повлияли на деловую активность в девяти крупных мегаполисах планеты: Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Сингапуре, Гонконге, Мадриде, Осло, Стокгольме и Москве.