Киев, , 08:48 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 2205 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 2 июня пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По последним данным, за стуки в стране госпитализировали 1262 человека с COVID-19, 158 пациентов скончались от последствий, вызванных заражением.

Наибольшее количество подтверждённых случаев выявили в Киеве и Киевской области — 473 и 178 соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 2 206 836 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 50 857 случаев завершились летальным исходом.

Напомним, ранее на Украине начали сворачивать места, выделенные для приёма «коронавирусных» больных, поскольку в стране наблюдается значительное снижение заболеваемости.

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