Москва, , 09:24 — REGNUM Приём обезболивающих средств при головной боли может представлять смертельную опасность для здоровья человека, сообщил врач-невролог Александр Евдокимов.

Михаил Нестеров. Больная девушка. 1928

По его словам, головная боль может появляться в предынсультном состоянии, при гипертоническом кризе и аневризме сосудов.

«Если человек будет глушить (головную боль) лекарственными препаратами, она может привести к очень серьезным последствиям для здоровья вплоть до летального исхода», — сказал врач в эфире «Пятого канала».

Он предостерег граждан от недооценки своего состояния, поскольку прием обезболивающих средств лишь приглушит симптом, тогда как болезнь продолжит развиваться. Будет упущено благоприятное для лечения время, добавил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евдокимов сообщил, что зевота в ряде случаев может предупреждать о приближении инфаркта или других опасных состояний.

По его словам, ничего страшного и необычного нет, если человек зевает после плотного приёма пищи, до или после сна, в душном помещении. Однако учёные выяснили, что очень часто зевание возникает после инсультов.

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