Москва, 2 июня 2021, 09:24 — REGNUM Приём обезболивающих средств при головной боли может представлять смертельную опасность для здоровья человека, сообщил врач-невролог Александр Евдокимов.
По его словам, головная боль может появляться в предынсультном состоянии, при гипертоническом кризе и аневризме сосудов.
Он предостерег граждан от недооценки своего состояния, поскольку прием обезболивающих средств лишь приглушит симптом, тогда как болезнь продолжит развиваться. Будет упущено благоприятное для лечения время, добавил врач.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евдокимов сообщил, что зевота в ряде случаев может предупреждать о приближении инфаркта или других опасных состояний.
По его словам, ничего страшного и необычного нет, если человек зевает после плотного приёма пищи, до или после сна, в душном помещении. Однако учёные выяснили, что очень часто зевание возникает после инсультов.
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