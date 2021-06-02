Владивосток, , 08:46 — REGNUM Во Владивостоке завершился четвёртый этап Кубка города по парусному спорту в классе «Пластиковый ял» на призы ректора Морского Государственного университета (МГУ) имени Г.И. Невельского. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) на сайте Минобороны РФ.

В парусных гонках, которые проходили на базе водной станции Спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА, приняли участие пятнадцать команд. На гоночную дистанцию вышли экипажи соединений и частей ТОФ, Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова (ТОВВМУ), МГУ имени Г.И. Невельского и Военного учебного центра (ВУНЦ) при «Дальрыбвтузе».

"По итогам соревнований золотыми и бронзовыми призёрами стали команды курсантов ТОВВМУ. Команда ВУНЦ при ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» заняла почётное второе место», — говорится в сообщении.

Отмечается, что парусные гонки проходили в сложных погодных условиях и сильном ветре, установившемся на дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 1 мая стартовали первые в сезоне парусные гонки, в которых моряки и курсанты Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России состязались в классе «пластиковый ял».

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