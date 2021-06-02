Бузулук, Оренбургская область, 2 июня 2021, 08:44 — REGNUM В Оренбургской области на территории бузулукского вагонного ремонтного депо выявлены опасные отходы. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, в экспериментальном цехе депо хранились утратившие потребительские свойства люминесцентные лампы, являющиеся отходами I класса опасности. Склад таких отходов угрожает жизни, здоровью граждан и окружающей среде.
В настоящее время нарушение устранено. Установлены три виновных лица. Все они привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, должностное и юридическое лица оштрафованы в общей сложности на 110 тыс. рублей.