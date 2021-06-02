Варшава, , 08:43 — REGNUM 1 июня президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании молодежных советов на всех уровнях местного самоуправления. Новые структуры появятся при сеймиках на уровне воеводств, повятов и гмин. Об этом сообщает пресс-служба польского лидера.

Молодые люди, проживающие в той или иной административно-территориально единице, смогут в молодежных советах при региональных сеймиках обсуждать самые важные для них вопросы, и на этом основании готовить рекомендации и заключения для местных депутатов.

В ходе подписания данного закона Анджей Дуда подчеркнул, что сам пользуется советами молодых людей в рамках встреч «Молодежь в Президентском дворце».

«Кто-то скажет, что у молодых слишком большие запросы к власти, но я скажу иначе — у молодых очень амбициозные запросы», — сказал польский президент.

В законе также предусмотрено, что деятельность региональных молодежных советов будет финансироваться за счет республиканского и местных бюджетов.