Токио, , 08:41 — REGNUM «Новая ролевая игра про школу» от неких «бывших разработчиков» Shin Megami Tensei и других проектов серии Megami Tensei будет анонсирована 10 июня 2021 года. Об этом 2 июня сообщает портал Gematsu.

Журнал Famitsu, нагнетая таинственность, назвал только первые буквы имён участников проекта: «C», «И», «М» и «Н». Отмечается, что к ним также присоединятся люди, создававшие музыку для Megami Tensei. Пока нет информации о том, какая студия займётся разработкой и какая компания выступит в качестве издателя.

Для справки: Megami Tensei — серия японских ролевых игр компании Atlus, в основу которых легли романы Digital Devil Story Аи Ниситани. Релиз самой первой игры франшизы состоялся в июле 1987 года.

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