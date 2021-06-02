Кош-Агачский район, Алтай, , 08:41 — REGNUM В Республике Алтай заболеваемость COVID-19 продолжает расти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом, что на пять случаев больше, чем накануне.

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Вновь лидером по приросту стал Кош-Агачский район, где диагноз подтвердился у 14 местных жителей. Также носители выявлены в Горно-Алтайске, а также в Майминском, Усть-Канском и Улаганском районах. Общее число подтверждённых случаев с начала пандемии, таким образом, достигло 17 124.

«По данным на 2 июня за весь период в регионе выздоровели 16 663 человека, на стационарном лечении находится 69 пациентов. Проведены лабораторные исследования 209 784 проб», — добавили в штабе.