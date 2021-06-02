Минск, , 08:59 — REGNUM Вещание российских телеканалов «КИНОМИКС», «Телеканал КХЛ» и «Русская ночь» будет прекращено на территории Белоруссии. Об этом 2 июня сообщается на сайте белорусского министерства информации.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что такое решение принято из-за выявленных нарушений закона «О рекламе» в материалах, которые представлены данными СМИ для получения разрешения на новый период вещания.

Также отмечается, что телеканал «Русская ночь» вообще не обращался в министерство информации Белоруссии для получения нового разрешения.

Кроме этого, указывается, что, согласно белорусскому законодательству, срок действия разрешения на распространение продукции иностранного СМИ на территории республики без изменения формы или содержания составляет три года с момента его выдачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вопрос о запуске авиаперелётов в Крым из Белоруссии прорабатывается Москвой и Минском.