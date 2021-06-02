Вологда, , 08:41 — REGNUM Пять несовершеннолетних пострадали в результате взрыва газового баллона в дачном доме в Сокольском районе Вологодской области. Об этом 2 июня сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В результате взрыва пострадали пять детей в возрасте от 13 до 14 лет. Все они были доставлены в больницу Вологды. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

По предварительный данным, происшествие произошло из-за «детской шалости». В результате взрыва начался пожар, который удалось ликвидировать. Площадь возгорания составила 28 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в селе Маргуша Нижегородской области произошёл взрыв газа в трёхэтажном жилом доме. В результате пострадали восемь человек, погиб один ребенок.

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