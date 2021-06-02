Москва, , 08:42 — REGNUM Российская и украинская стороны согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море на 2021 год. Осенью Москва и Киев согласуют квоты на 2022 год, сообщил 2 июня замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

По его словам, два государства продолжают взаимодействовать по вопросу определения квот. При этом прохождение по официальным каналам уже согласованного проекта протокола заняло очень много времени.

«Все подписано через МИД [России]. На 2021 год [квоты определены], на 2022 год будут осенью», — сказал Соколов ТАСС.

Рыболовство во внутреннем море России и Украины — Азовском — регулируется двусторонней российско-украинской комиссией. Протокол по использованию природных ресурсов моря стороны подписывают каждый год.