Самара, , 08:39 — REGNUM Более ста тысяч семей с детьми получают пособия и выплаты в Самарской области. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в настоящее время в регионе действует около 30 мер социальной поддержки. В рамках реализации областной составляющей национального проекта «Демография» «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в текущем году материальную помощь в области получили около 45 тысяч семей.

Отмечается, что помимо этого, малообеспеченные семьи, у которых среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума (в 2020 году в регионе он составляет 10 979 рублей) каждый месяц получают денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

«С этого года размер выплаты стал дифференцированным — от 5 500 рублей до 11 000 рублей. За год эти выплаты в регионе получили около 100 тыс. семей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что в регионе свыше 15 тысяч жителей решили проблемы с помощью социального контракта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году в Самарской области планируют трудоустроить более шести тысяч несовершеннолетних.