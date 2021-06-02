Кишинёв, , 08:37 — REGNUM В Молдавии в течение суток 1 июня выявили 55 случаев заражения коронавирусом в ходе 5440 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 255 241 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 247 609 человек, в том числе 102 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 466 пациентов с COVID-19, из которых 83 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6114 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе семеро — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 41 случай заражения коронавирусом в результате проведения 2644 тестов. Выздоровевшими врачи признали 63 человека.

Стоит отметить, что в Молдавии вакцинация от COVID-19 началась 2 марта. Согласно последним данным, хотя бы одну дозу вакцины получили почти 417 тыс. человек.

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