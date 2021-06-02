Джидинский район, Бурятия, , 08:36 — REGNUM Специалисты управления ветеринарии Бурятии подтвердили ранее появившиеся сообщения о трупах животных в Джидинском районе. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Ранее о массовом падеже сельскохозяйственных животных сообщил директор «Россельхозцентра» Намжил Мардваев. По его словам, увиденное повергло его в шок. Для проверки информации специалисты управления организовали выезд в район.

«На территории сельского поселения «Белоозёрское» Джидинского района, неподалёку от животноводческой стоянки крупной сельскохозяйственной организации, сотрудниками ветеринарной службы были обнаружены трупы животных», — отметили в управлении.

Материалы проверки, как отмечается, направлены в управление Россельхознадзора по региону. Владельцев животных за сокрытие сведений о падеже ждёт штраф в размере до 4 тыс. рублей для физлиц, до 40 тыс. для должностных лиц и до 100 тыс. — для организаций.

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