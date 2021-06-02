Санкт-Петербург, 2 июня, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Погода в Северной столице сегодня, 2 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума, всячески благоприятствует комфорту горожан и гостей города. По данным петербургского гидрометцентра, температура воздуха на 08:30 мск составляет около +14 градусов, штиль, влажность 73%.

Дарья Драй ИА REGNUM Нева, Петербург

В свою очередь, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечает, что синоптическая ситуация в Петербурге сейчас определяется антициклоном, с характерной для него малооблачной, сухой и спокойной погодой.

«Температура воздуха +20…+22°, по области +18…+23°. Ветер северный, северо-восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы», — прогнозирует Леус.

В последующие дни, по данным гидрометцентра Петербурга, также будет без осадков, со слабым переменным ветром. 3 июня температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днём +22…+24 градуса. 4 июня ночью +10…+12 гр., днём +24…+26 градусов.