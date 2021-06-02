Минск, 2 июня 2021, 08:49 — REGNUM Следователи из Донбасса могут приехать в Минск и опросить основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске 23 мая. Поступило сообщение, что на борту бомба. В Минске с самолета были сняты основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и гражданка РФ София Сапега.
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Отметим, что Протасевич воевал в Донбассе на стороне украинских боевиков.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Луганской Народной Республики хочет провести следственные действия с Протасевичем на территории республики и просит о такой возможности белорусские правоохранительные органы.
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