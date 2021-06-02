Пермь, , 08:34 — REGNUM В Перми к Дню города, 12 июня, откроют зону отдыха на набережной Камы. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

«Лаунж-зона с шезлонгами, беседками и светящимися качелями практически готова. Откроем ее для жителей к Дню города», — заявил глава Перми Алексей Дёмкин.

Он также отметил, что преображением набережной власти занимаются последние несколько лет. Результат заметен — набережная становится точкой устойчивого развития Перми и источником отличного настроения у горожан.

На участке набережной, где обустраивают лаунж-зону, уложен рулонный газон, установлены светодиодные качели, шезлонги, беседки, скамейки, опоры наружного освещения, устроены тротуары и дорожки, высажены деревья, кустарники и цветники. Также завершены работы по установке модульного туалета, здания «Лекционного павильона», панорамного кафе, здания администрации, склада, большого амфитеатра.

Благоустройство набережной, которое планируют завершить к 300-летию Перми, осуществляется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Добавим, в 2021 году город отметит 298 лет.

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