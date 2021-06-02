Иркутск, , 08:30 — REGNUM В Приангарье вскрылась преступная схема, по которой злоумышленники вывозили лес в Китай. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, с сентября по октябрь 2019 года индивидуальный предприниматель подал в таможенный орган декларации на товары, в которых к вывозу с территории Российской Федерации заявлены пиломатериалы объемом 493 куб. м рыночной стоимостью 4,5 млн рублей.

В качестве подтверждения законности происхождения лесоматериалов декларант предоставил документы о покупке древесины у стороннего юридического лица, которое фактически данные лесоматериалы ему не поставляло, самостоятельно их не изготавливало. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Иркутская область, Красноярский и Забайкальский края и Бурятия возглавили антирейтинг Федерального агентства лесного хозяйства по незаконным вырубкам леса.

В середине мая 2021 года был вынесен приговор бывшему начальнику территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усть-Удинскому лесничеству Юрию Титову: 4,5 года в исправительной колонии общего режима он получил за то, что фальсифицировал документы, которые позволили лесорубам уничтожить 83 га здорового леса.

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