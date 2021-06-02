2 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Май в Омске, по признанию горожан, выдался «испорченным». По данным общественников, в этом месяце омичи насчитали 16 случаев превышения ПДК вредных веществ. Экологическую ситуацию горожане обсуждают в соцсетях. В их комментариях видны отчаяние и гнев.

Татьяна Иващенко, , 09:35 — REGNUM Экологическая ситуация в Омске не улучшается. По данным проекта «Дыши» Омск», только за май 2021 года омичи насчитали 16 случаев превышения ПДК вредных веществ.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пять случаев были связаны с загрязнением городского воздуха пылью и взвешенными веществами, ещё пять — с выбросами сероводорода. Кроме того, дважды горожан травили формальдегидом. По одному разу специалисты зафиксировали превышения этилбензола, хлорида водорода, озона и оксида углерода. Загрязнение воздуха отмечали в разных частях города», — сообщается на странице проекта в соцсети «ВКонтакте». Пост начинается со слов «Испорченный май».

В качестве причин называются «дымящие предприятия» и пожар на свалке в конце мая. Эту ситуацию горожане обсуждают в соцсетях.

«Всё для людей… Зато сколько разговоров про демографическую ситуацию и отток населения… Когда наши власти откроют глаза? Или в них только купюры?..» — комментирует экологическую обстановку в Омске Алексей С.

В Омске рядом со сгоревшими складами в воздухе превышен сероводород и оксид углерода ГУ МЧС по Омской области

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Анастасия Д. подчеркнула, что качество воздуха серьёзно ухудшают возгорания: «Вплоть до плотного смога».

"Воздух — это наше здоровье! Почему бездействуют те, кто в ответе за наше здоровье? Почему бездействуют Бурков и Фадина, а только передают приветы детям, растущим в ядовитых выбросах? Почему вырубают безжалостно весь город? Ведь это вредительство! Где прокуратура? Кто ответит за весь этот беспредел?» — пишет Татьяна Е., обращаясь с вопросами к губернатору Омской области Александру Буркову и мэру Омска Оксане Фадиной.

«Они видят, что мы живы, значит, можно продолжать травить…» — отметила подписчица паблика «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте», комментируя информацию о выбросе в Нефтяниках в конце мая.

Вид на Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Зато курильщиков — в штраф, кто без «намордника» — тоже в штраф. А где реальные наказания за загрязнения?» — возмущена Ирина К.

«Наглость настолько зашкаливает, что нас травят и нам об этом честно рассказывают… Так и живём», — пишет Лена П.

Между тем минприроды Омской области под соответствующими постами в соцсетях просит омичей сообщать о зловонии в воздухе: «Когда чувствуете в воздухе выраженный химический запах, просим оперативно сообщать об этом в Центр экологического мониторинга».

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