Москва, , 08:29 — REGNUM В столичных парках в павильонах «Здоровая Москва» за три недели работы прошли обследование более 67 тысяч человек, сообщается на портале мэра столицы.

Более 26 тысяч человек (около 40%), направлены на дополнительные обследования. Из них 91% — в поликлиники, 5% — в центры амбулаторной онкопомощи и 4% — в Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии.

Обследование в павильонах «Здоровая Москва» бесплатное. Горожане могут измерить артериальное давление, узнать уровень сахара и холестерина в крови, снять электрокардиограмму, сделать пульсоксиметрию и сдать анализ крови.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты обследований москвичей в павильонах «Здоровая Москва» будут включаться в их электронные медицинские карты (ЭМК).

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