Джакарта, , 08:27 — REGNUM Министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи совершит визит в Россию и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщается на сайте министерства торговли Индонезии.

На форуме, который состоится 2−5 июня 2021 года, министр торговли Индонезии будет присутствовать на заседании ЕАЭС — АСЕАН. Мухаммад Лютфи также примет участие в обсуждениях на международных сессиях.

Кроме того, министр торговли Индонезии выступит с докладом на тему: «Возрождение торговли и инвестиций в разгар пандемии COVID-19: взгляд из Индонезии».

За последние 24 года ПМЭФ стал ведущим глобальным форумом представителей бизнес-сообщества и правительств разных стран для обсуждения основных экономических вопросов, которые стоят перед Россией, развивающимися странами и миром в целом.

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