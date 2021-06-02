Владивосток, , 08:37 — REGNUM Минздрав Приморья призывает не игнорировать вакцинацию от коронавируса — ежедневно выявляется до 40 случаев зараженных. На 2 июня полный курс иммунизации от COVID-19 прошли более 110 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Специалисты заявляют, что в Приморье зафиксированы повторные случаи заражения коронавирусом. В группе риска — те, кто в силу профессии много общается с людьми, а также люди с дефектами иммунной системы.

«Есть люди, которые переболели осенью, зимой и у которых заново возникает заболевание. Как правило это те, у кого были небольшие титры иммуноглобулинов G. Болезнь непростая», — добавила главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Приморья Анна Симакова.

Первым компонентом привились 153 262 приморца, завершили вакцинацию — 110 985 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в новосибирской школе № 58 выпускной 11-й класс закрыли на карантин до 5 июня. Выяснилось, что один из учеников заразился коронавирусом. Из-за этого передвинули даты ЕГЭ.