Сеул, , 08:28 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 1 июня вручил верительные грамоты новым послам Южной Кореи в 13 странах. Об этом сообщает Sedaily со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Известно, что верительные грамоты получили посол Южной Кореи в Саудовской Аравии, посол в Бразилии, посол в Сингапуре, посол на Украине, посол в Брунее, посол в Норвегии, посол в Болгарии, посол в Кувейте, посол в Боливии, посол в Катаре, посол в Коста-Рике, посол в Киргизии, посол в Женеве (Швейцария).

В ходе церемонии глава государства отметил повышение значимости дипломатии, акцентировав внимание на том, что сферы дипломатической деятельности расширились до проблемы с изменением климата, вопросов противодействия пандемии и поставок вакцин.

Глава государства также призвал послов искать новые сферы международного сотрудничества, особенно по вопросу обеспечения безопасности южнокорейских граждан, находящихся за границей.