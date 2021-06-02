Москва, , 08:32 — REGNUM Объём и диверсифицированность финансовых резервов делает Россию неуязвимой перед любыми геополитическими сценариями. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью американской телекомпании CNBC.

По словам председателя ЦБ РФ, российские резервы «достаточно велики, чтобы выдержать [развитие] любых финансовых и геополитических сценариев». В том числе — благодаря их крайне диверсифицированному характеру.

Набиуллина отметила, что санкции США — это «постоянный риск» для России. Поэтому монетарная, налоговая и макроэкономическая политика страны довольно консервативная.

По данным ЦБ РФ, международные резервы государства на 21 мая 2021 года составили $600,9 млрд. За неделю с 14 мая они увеличились на 1,2% или на $7 млрд.

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