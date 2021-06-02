Анкара, , 08:25 — REGNUM Анкара стремится развить сотрудничество со странами Закавказья и ключевую роль в этом играет Грузия. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 июня в ходе пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, прибывшим в Анкару с официальным визитом.

«Турция видит в Грузии ключ к региональному сотрудничеству. Мы верим, что можем проводить разные работы, которые укрепят и увеличат значение нашего региона и мир», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция на протяжении 14 лет является одним из основных торговых партнёров, а турецкие инвестиции в энергетические и другие проекты Грузии составляют $214 млн.

Эрдоган заявил о готовности Турции продолжать сотрудничать и помогать в реализации новых проектов.

Стоит отметить, что в Грузии с октября прошлого года не утихают протесты в связи с началом строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони в Имеретии, которое ведёт турецкая компания Enka. Протестующие заявляют о потенциальной опасности проекта и выступают против передачи в аренду иностранцам территории ГЭС на 99 лет.

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