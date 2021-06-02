Москва, , 08:23 — REGNUM Очень жёсткие санкции, которые Запад может ввести против России, сопоставимы с войной, но США и страны ЕС сами к ней не готовы. Об этом генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил 2 июня в интервью РБК.

По его словам, нынешний санкции нельзя назвать мягкими, и Запад сделал всё возможное, чтобы усложнить России жизнь. Совсем жёсткие санкции по сути станут войной, и к этому РФ должна быть готова.

«Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь», — сказал Чемезов.

Он добавил, что у России почти нет зависимости от США из-за небольшого объёма торговли, тогда как европейская экономика больше завязана на российскую. Чемезов допустил, что из-за влияния США отношения России и Европы будут становиться хуже.

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