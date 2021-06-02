Луганск, , 08:26 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования два раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом сообщили 2 июня в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, ВСУ обстреляли из крупнокалиберных пулемётов районы населённых пунктов Золотое-5 и Молодёжное. Огонь вёлся с позиций, оборудованных в районе населённых пунктов Золотое-4 и Катериновка.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — добавили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе Ольга Кобцева предположила, что украинские силовики могли специально обстрелять школу и детский сад на территории республики по случаю Дня защиты детей.

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