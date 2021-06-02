Кызыл, , 08:23 — REGNUM Во всех многоквартирных домах и учреждениях столицы Тувы Кызыла, а также в посёлке Каа-Хем с 7 по 10 июня будет отключено горячее водоснабжение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кызылской ТЭЦ.

В этот период будут проводиться гидравлические испытания теплосетей.

«При наличии воды во внутридомовых системах горячего водоснабжения в этот период во избежание порывов этих коммуникаций необходимо сообщить об этом в свою управляющую компанию или эксплуатирующую организацию», — говорится в сообщении.

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