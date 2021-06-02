Хартум, , 08:55 — REGNUM Судан намерен пересмотреть соглашение с Россией по созданию военной базы в Красном море. Об этом в интервью телеканалу Blue Nile заявил начальник Генштаба страны Мухаммед Усман аль-Хусейн, передаёт Frontier India.

Главный штаб ВМФ Kora27

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«Мы находимся в процессе пересмотра соглашения, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией, в отношении российского военного проекта на суданском побережье Красного моря», — сказал военнослужащий.

Он пояснил, что это соглашения было подписано при прежнем режиме Омара аль-Башира, но оно не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров. Поэтому на данном этапе ещё можно вносить поправки и изменения в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море «с учётом интересов страны».

"Соглашение может быть продолжено, если мы найдём выгоду для нашей страны», — добавил Аль-Хусейн.

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Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о создании пункта базирования ВМФ России на Красном море Россия и Судан подписали в декабре 2020 года. Проект его создания был представлен Министерством обороны РФ, согласован с МИД РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ и предварительно проработан с суданской стороной.

Пункт будет создан для осуществления ремонта, пополнения запасов и отдыха экипажей кораблей Военно-морского Флота России. Согласно договору, в пункте смогут одновременно находиться четыре военных корабля, включая «военные корабли с ядерной энергетической установкой при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности».