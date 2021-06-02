Рига, 2 июня 2021, 08:30 — REGNUM 3 июня 2021 года сборная России встретится с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Победитель группы А, то есть российская команда, встречается со сборной, которая стала четвертой в группе В — со сборной Канады.
Из группы A в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия, а из группы B — сборные США, Финляндии, Германии и Канады.
В свою очередь Швейцария сыграет с Германией, Чехия — с Финляндией, Словакия — с командой США.
Полуфиналы чемпионата мира по хоккею состоятся 5 июня, а финал — 6 июня.
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