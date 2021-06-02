Оренбург, , 08:20 — REGNUM В Оренбурге мэрия призвала перевозчиков к открытому взаимодействию, предложив взаимодействие в формате ежедневных встреч-планёрок, сообщает пресс-служба администрации.

Однако 31 мая ряд перевозчиков и руководитель Ассоциации перевозчиков Оренбурга на встречу не пришли. Руководитель муниципального управления пассажирских перевозок Оксана Малышева еще раз призвала предпринимателей к совместному обсуждению назревших проблем, к общению и взаимодействию не через СМИ и соцсети, а в очном формате.

«Регулярные встречи и открытое общение позволят видеть, слышать и оперативно решать возникающие вопросы в этой сфере. Мы готовы к конструктивному диалогу», — сказала она.

Стоит отметить, ранее перевозчики жаловались на отсутствие диалога с городскими чиновниками.

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