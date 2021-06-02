Лос-Анджелес, США, , 08:18 — REGNUM Художник Джеффри Торенс, работавший с Нилом Бломкампом над проектом фильма «Чужой 5», выложил в сеть новые концепт-арты отменённой картины. Изображения были опубликованы 2 июня на портале Screen Rant.

Торренс показал поклонникам франшизы работы, которые он создал в 2014 и 2015 годах. На артах, в частности, изображена Сигурни Уивер в образе Эллен Рипли и Майкл Бин, сыгравший в «Чужих» капрала Дуэйна Хикса. Всего художник опубликовал 13 рисунков.

Напомним, в июне 2017 года Нил Бломкамп сказал, что проект его фильма по франшизе «Чужие» «абсолютно мёртв», и признался, что его очень расстроил этот факт. В феврале 2019-го Джемс Кэмерон, высоко оценивший подход Бломкампа к сценарию, не вдаваясь в подробности, заявил, что он всё ещё надеется снять эту картину.

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