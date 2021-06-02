Самара, , 08:18 — REGNUM Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных услуг и работ в 2020 году превысил 1,5 трлн рублей в Самарской области. Об этом 1 июня сообщил председатель правительства региона Виктор Кудряшов на заседании Самарской Губернской думы, докладывая о результатах работы местного правительства за прошлый год.

Сообщается, что 1 июня председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов представил депутатам Самарской Губернской думы отчет о работе правительства региона за 2020 год.

«Мы удержали планку в 1,6 трлн рублей по валовому региональному продукту. В сопоставимых ценах он снизился на 4,3%, это лучше прогнозных значений весны 2020 года», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Он также сообщил, что 23 организации региона были включены в перечень системообразующих предприятий экономики РФ. При этом объем полученных федеральных льготных займов и субсидий на пополнение оборотных средств превысил 6,5 млрд рублей.

Сообщается, что в некоторых отраслях промышленного производства был зафиксирован рост: металлургия (103%), производство лекарственных средств (118,2%), пищевых продуктов (105,4%), машин и оборудования (109,3%), одежды (130,6%), строительных материалов (102%), производство резиновых и пластмассовых изделий (102,9%).

Кудряшов отметил, что в прошлом году 85 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей области получили субсидии и льготные кредиты на общую сумму порядка 35,9 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на поддержку садоводческих хозяйств планируют направить 41 млн рублей.