Бичурский район, Бурятия, , 08:16 — REGNUM В Бурятии 1 июня матери погибшего школьника вручили медаль «Доблесть и отвага» Следственного комитета РФ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, поручение о награждении дал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

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Учащийся 9 класса погиб 28 ноября 2020 года в селе Малый Куналей Бичурского района Бурятии. В тот вечер к ним домой пришёл пьяный злоумышленник, схватил со стола нож и пошёл на хозяйку дома, угрожая убийством.

«В этот момент несовершеннолетний Андрей, защищая свою мать, преградил дорогу мужчине. Используя имеющийся нож в руке, мужчина с достаточной силой нанес школьнику удар клинком ножа в область груди. От полученных телесных повреждений юноша скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

В результате ценой своей жизни девятиклассник спас жизнь своей матери. В СК также пообещали силами свои сотрудников оказать помощь семьям погибших детей.