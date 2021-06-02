Бразилиа, , 08:17 — REGNUM В Бразилии в одном из притоков Амазонки Рио-Негро 1 июня был зафиксирован максимальный с момента начала наблюдений в 1902 году уровень подъёма воды — 29,98 метра. Об этом сообщает пресс-служба прибрежной префектуры Манауса.

«Это серьёзный вызов для нас, но благодаря планированию и организации нам удаётся уменьшить последствия этого паводка, который сегодня достиг исторической отметки», — приводятся в сообщении слова мэра Давида Алмейды.

По данным местных спасателей, от паводка пострадали 24 тыс. семей в 15 районах мегаполиса. В течение последних 40 дней, когда река начала выходить из берегов, местные службы обустроили более девяти километров мостов и переходов. Также для борьбы с насекомыми, являющимися переносчиками заболеваний, регулярно проводится обработка застоявшейся воды.

Всего в штате Амазонас паводок затронул 58 из 62 муниципалитетов, в зоне стихийного бедствия оказалось около полумиллиона человек.

По данным газеты Globo, предыдущий рекордный подъём уровня воды в Рио-Негро был зафиксирован в ходе паводка 2012 года — 29,97 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярская ГЭС 2 июня увеличит сбросы воды до шести тысяч кубометров/сек, что может серьёзно осложнить паводковую обстановку в Красноярске и его окрестностях.

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