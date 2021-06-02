Москва, , 08:16 — REGNUM По итогам дня 1 июня нефть марки Brent подорожала на 1,86%, до $70,56. Цена закрепилась выше психологического уровня $70 после встречи ОПЕК+. В течение дня цена повышалась до $71,30, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Министры ОПЕК+ приняли рекомендацию министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи нефти: в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), в июне — еще на столько же, в июле — на 441 тыс. б/с.

На встрече 1 июня не обсуждался уровень добычи после июля. После июля картель планирует сохранить уровень добычи неизменным до апреля 2022 года. Следующее заседание ОПЕК+ пройдёт 1 июля.

Сегодня, 2 июня, на торгах Азии нефть марки Brent стоит $70,58 за баррель. Покупатели открыли себе дорогу к уровню $75.

Статистика в США радует трейдеров. Теперь они с нетерпением ожидают публикации данных по занятости в США за май 4 июня, надеясь получить дополнительные подсказки о силе восстановления американской экономики.

На пути к отметке $75 за баррель нефти Brent промежуточным сопротивлением выступит уровень $72,15.

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