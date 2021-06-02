Ростов-на-Дону, 2 июня 2021, 08:14 — REGNUM В Ростовской области судебного пристава заподозрили в использовании поддельного диплома. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
Под следствие попала судебный пристав-исполнитель Новочеркасского городского отдела судебных приставов УФССП России по Ростовской области. Следователи полагают, что женщина купила диплом о высшем образовании и предоставила его в вуз для поступления на первый курс заочного обучения по программе магистратуры.
Расследование уголовного дела об использовании заведомо подложного официального документа продолжается.