Москва, 2 июня 2021, 08:34 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал результат товарищеского матча с Польшей (1:1).
Наставник российской команды добавил, что против товарищеского матча с Болгарией будет выбрана «определенная система».
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2020 сборная России встречалась с национальной команды Польши, встреча, которая прошла в польском Вроцлаве, завершилась ничьей 1:1. На четвертой минуте забил поляк Якуб Сверчок. Российский защитник Вячеслав Караваев сравнял счёт на 21-й минуте.
В рамках подготовки к Евро-2020 сборная России проведёт ещё один матч — 5 июня на своём поле сыграет с Болгарией.
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