Москва, 2 июня, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал результат товарищеского матча с Польшей (1:1).

Вячеслав Евдокимов Станислав Черчесов

«Любую игру хочется выиграть, понравилась реакция на пропущенный гол. После быстрого гола команда не отошла от своей игры, владела инициативой. Забили красивый мяч, имели несколько моментов, которые могли реализовать», — сказал Черчесов по итогам матча.

Наставник российской команды добавил, что против товарищеского матча с Болгарией будет выбрана «определенная система».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2020 сборная России встречалась с национальной команды Польши, встреча, которая прошла в польском Вроцлаве, завершилась ничьей 1:1. На четвертой минуте забил поляк Якуб Сверчок. Российский защитник Вячеслав Караваев сравнял счёт на 21-й минуте.

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная России проведёт ещё один матч — 5 июня на своём поле сыграет с Болгарией.