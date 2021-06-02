Сеул, , 08:14 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 2 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у шести военнослужащих, несущих службу в трёх подразделениях сухопутных войск, одном подразделении военно-воздушных сил и одном подразделении морской пехоты. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах страны увеличилось до 967.

915 из них вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 677 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 141 476.

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