Джакарта, , 08:11 — REGNUM Министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи посетит Россию с рабочим визитом 3−5 июня 2021 года, сообщается на сайте министерства торговли Индонезии.

Визит призван укрепить полномочия президента Индонезии Джоко Видодо по расширению торгового сотрудничества с различными странами мира, особенно с нетрадиционными партнерами.

Министр торговли проведет ряд двусторонних встреч, а также укрепит торговое сотрудничество со странами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а именно: Россией, Арменией, Белоруссией, Киргизией и Казахстаном.

«Индонезия хочет укрепить двусторонние отношения и сотрудничество с Россией и другими странами, входящие в ЕАЭС. Ожидается, что сотрудничество откроет возможности для увеличения индонезийского экспорта и российских инвестиций в Индонезию», — говорится в заявлении министерства торговли Индонезии.

В ходе рабочего визита запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с министром торговли и промышленности России Денисом Мантуровым.

В разгар пандемии COVID-19 и торгового протекционизма Индонезия стремится налаживать и развивать партнерские отношения с другими странами.

В 2020 году общий объем торговли Индонезии с Россией был зафиксирован на уровне $1,93 млрд. Экспорт Индонезии в Россию составил $970 млн, а импорт — $960 млн.

Основные экспортные товары Индонезии в Россию включают сырое пальмовое масло и его производные, копра, натуральный каучук и масло какао. Индонезия импортирует из России железо и сталь, угль и неорганические удобрения.