Владивосток, , 08:31 — REGNUM В Приморье продолжается обострятся ситуация с коронавирусом — за минувшие сутки выявлено 45 новых зараженных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в оперативном штабе.

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При этом специалисты отмечают, что ещё месяц назад ежесуточно фиксировалось всего 20 случаев заражения.

На 2 июня в Приморье зарегистрировано 44 463 носителя коронавируса, выздоровели 41 572 приморца (+25 за сутки), скончались 733 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО за последние сутки выявили всего один новый случай заражения коронавирусом. Оперштаб области сообщал о выявлении трех носителей SARS-CoV-2 с 29 мая по 1 июня. За всё время пандемии, по состоянию на 2 июня, в регионе инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось у 4498 человек.