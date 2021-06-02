Москва, , 08:29 — REGNUM Россия должна быть готова к максимальному ужесточению санкций со стороны США и Евросоюза, которые, по сути, уже означали бы войну. Такое мнение 2 июня высказал глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Чемезов отметил, что к такой войне, по его мнению, не готовы сами ЕС и США и в первую очередь — европейцы.

Также глава «Ростеха» уточнил, что у России небольшой объем торговли с Соединенными Штатами и в этом случае нет никакой зависимости, исключая отдельные моменты. В то же время у ЕС, который ближе к РФ, экономика более завязана на российскую, и тут имеется большой взаимный интерес.

«Из-за санкций они лишаются нашего рынка, возможности продавать в России свою продукцию, участвовать в современных проектах. Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет», — добавил он.

Кроме того, Чемезов пояснил, что российская сторона делает все возможное для того, чтобы суметь уберечь в данном случае партнерские связи от деградации.

При этом глава «Ростеха» указал, что, как он считает, ухудшение отношений с западными странами будет в течение долгого времени, однако, по мнению Чемезова, в итоге все-таки должен возобладать здравый смысл.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти готовятся к возможному отключению России от системы SWIFT, интересы страны должны быть обеспечены «при любом развитии событий».