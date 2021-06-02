Москва, , 08:08 — REGNUM По итогам торгов 1 июня рубль укрепился к британскому фунту и сдал позиции доллару США и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Российская валюта показала слабость к иностранным валютам, несмотря на значительный рост стоимости нефти марки Brent. Цена на нефть марки Brent повысилась на 1,86% до $70,56.

Максимум зафиксирован на отметке $71,30 за баррель. Министры ОПЕК+ приняли рекомендацию министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле.

Негативное влияние на нацвалюту оказывало отсутствие интереса к российским ОФЗ. Индекс государственных облигаций России (RGBI) демонстрирует нисходящую динамику с 7 мая с уровня 146,31. 1 июня индекс снизился на 0,11% до 145,05.

Сегодня, 2 июня, на торгах Азии нефть марки Brent стоит $70,58 за баррель. Укрепление рубля сильно замедлилось около отметки 73 руб./доллар

Внешний фон благоприятный для рубля, но настораживает то, что он игнорирует повышение нефтяных котировок выше отметки $70 за баррель.

Сегодня, 2 июня, торги на Мосбирже открылись ростом по курсу доллара. Сопротивлением выступает уровень 73,90 руб. Если покупатели его пройдут, давление на рубль усилится по техническим причинам.

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